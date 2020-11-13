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Час-Тайм. Держагенство з кібербезпеки, безпеки інфраструктури США: доказів фальсифікацій – нема.

Час-Тайм. Держагенство з кібербезпеки, безпеки інфраструктури США: доказів фальсифікацій – нема.
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Час-Тайм. Держагенство з кібербезпеки, безпеки інфраструктури США: доказів фальсифікацій – нема.

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В ефірі Час-Тайм. У спільній заяві, група американських посадовців, які відповідають за захист виборчого процесу наголосили, що вибори 3 листопада були найбільш захищеними в американській історії. Що кажуть американці, які живуть в Україні про післявиборчі пристрасті. CША продовжує бити рекорди COVID-19. Рух «QAnon»: як групи в Інернеті просувають антикарантинні теорії змов, радикалізм. Українці у Лос-Анджелесі згадують Алекса Требека, ведучого телегри-вікторини «Джепарді». У SpaceX готові до першого 9-годинного польоту на МКС у суботу.

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