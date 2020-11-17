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Час-Тайм. Як українським лікарням допомагають волонтери зі США?

Час-Тайм. Як українським лікарням допомагають волонтери зі США?
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Час-Тайм. Як українським лікарням допомагають волонтери зі США?

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В ефірі Час-Тайм. Держсекретар США прибув у Грузію. Якою може бути економічна політика нової адміністрації Джо Байдена? Уряд України планує закупити до середини наступного року 8 мільйонів доз вакцин від COVID-19. Українські волонтери в Нью-Йорку збирають кошти на купівлю 18 кисневих агрегатів для лікарень в Україні. Вибори у Молдові: якою є роль діаспори у тому, що країна тепер має нового президента? Капсула SpaceX успішно доставила астронавтів на МКС.

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