Час-Тайм. Як українським лікарням допомагають волонтери зі США?

В ефірі Час-Тайм. Держсекретар США прибув у Грузію. Якою може бути економічна політика нової адміністрації Джо Байдена? Уряд України планує закупити до середини наступного року 8 мільйонів доз вакцин від COVID-19. Українські волонтери в Нью-Йорку збирають кошти на купівлю 18 кисневих агрегатів для лікарень в Україні. Вибори у Молдові: якою є роль діаспори у тому, що країна тепер має нового президента? Капсула SpaceX успішно доставила астронавтів на МКС.