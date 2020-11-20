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Час-Тайм. Як Україні відновити співпрацю з МВФ? Поради експертів

Час-Тайм. Як Україні відновити співпрацю з МВФ? Поради експертів
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Час-Тайм. Як Україні відновити співпрацю з МВФ? Поради експертів

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В ефірі Час-Тайм. Українське МЗС запустило процедуру зміни посла у США. Кулеба подав на розгляд президента кандидатуру Маркарової. Що має зробити Україна, щоб відновити співпрацю із МВФ? Думки експертів. Після перерахунку вручну майже 5 млн бюлетенів, штат Джорджія підтвердив перемогу Байдена.

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