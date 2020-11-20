США продовжують бити рекорди денних випадків інфікування COVID-19. У Каліфорнії запроваджують комендантську годину. Чого очікувати від сезону розпродажів і «чорної п’ятниці» 2020-ого?
Час-Тайм. Як Україні відновити співпрацю з МВФ? Поради експертів
В ефірі Час-Тайм. Українське МЗС запустило процедуру зміни посла у США. Кулеба подав на розгляд президента кандидатуру Маркарової. Що має зробити Україна, щоб відновити співпрацю із МВФ? Думки експертів. Після перерахунку вручну майже 5 млн бюлетенів, штат Джорджія підтвердив перемогу Байдена.
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Листопад 17, 2020
Час-Тайм. Як українським лікарням допомагають волонтери зі США?
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Листопад 12, 2020
Час-Тайм. Голова НБУ Шевченко – про переговори з МВФ. Ексклюзив
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