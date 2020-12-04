Як старшокласник об’єднав навколо себе громаду аби вирішити проблему викликану коронавірусом. Відео

Для багатьох американських родин вимушених перейти на дистанційне навчання, викликом стало не лише відсутність потужного Інтернет-зв’язку чи комп’ютера, а й елементарного письмового столу, які одразу стали дефіцитом. Наша наступна історія про старшокласника, який вирішив допомогти таким родинам. Його ініціативу негайно підтримала громада, місцевий бізнес та навіть мережа з продажу будівельних матеріалів.