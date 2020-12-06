Джо Байден зустрінеться з радником Білого дому з питань вакцинації від коронавірусу

Головний радник Білого дому з питань вакцинації від коронавірусу заявив у неділю, що наступного тижня планує зустрінутись з обраним президента Джо Байденом. Передбачається, що в ході зустрічі будуть обговорюватися програма з розповсюдження вакцини. Очікується, що перші щеплення будуть зроблені пізніше цього місяця.

Монсеф Слауі, головний радник програми «Надзвукова швидкість», сказав, що поки не зустрічався з Байденом, який минулого тижня розкритикував розроблений адміністрацією Трампа план розподілу вакцини. «Ми дуже чекаємо ... (зустрічі), тому що в дійсності все сплановано, як слід, - заявив Слауі, виступаючи в програмі CBS «Обличчям до нації».

Байден підкреслив минулої п'ятниці, що його команда не бачила детального плану розподілу вакцини по штатах, розробленого адміністрацією Трампа. «Ми не побачили детального плану щодо того, як вакцина витягується з контейнера потрапить в ін'єкційний шприц, а потім в чиюсь руку», - сказав Байден.

За словами Слаує, непорозуміння в цих питаннях частково пов'язано з тим, що план, розроблений урядом, обов'язок за доставку вакцини покладає на відомства охорони здоров'я в окремих штатах. «Я вважаю, що плани існують, і я впевнений, що ми роз'яснимо їх у всіх деталях. Я сподіваюся, що перехідна команда зрозуміє, що все сплановано добре », - запевнив він.