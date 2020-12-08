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Суворий карантин у Каліфорнії: чому деякі власники бізнесів і навіть шерифи відмовляються виконувати вимоги? Відео

Суворий карантин у Каліфорнії: чому деякі власники бізнесів і навіть шерифи відмовляються виконувати вимоги? Відео
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Суворий карантин у Каліфорнії: чому деякі власники бізнесів і навіть шерифи відмовляються виконувати вимоги? Відео

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Цього тижня у Каліфорнії розпочався новий суворий карантин. Відтепер ресторани зможуть лише доставляти їжу та надавати її на виніс, не можна збиратись разом людям із різних домогосподарств, окрім як на релігійні служби та політичні акції, не працюватимуть численні заклади зі сфери послуг.

Нові правила розкритикувало чимало місцевих жителів, а деякі власники бізнесів і навіть шерифи відмовились виконувати вимоги.

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