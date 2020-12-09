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Час-Тайм. Палата Представників схвалила проект оборонного бюджету з 250 млн допомоги Україні

Час-Тайм. Палата Представників схвалила проект оборонного бюджету з 250 млн допомоги Україні
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Час-Тайм. Палата Представників схвалила проект оборонного бюджету з 250 млн допомоги Україні

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В ефірі Час-Тайм. 250 млн оборонної допомоги Україні і додаткові санкції проти Північного Потоку-2: Палата Представників США схвалила проект оборонного бюджету на наступний рік. Вибори у США: 8 грудня збіг крайній термін, до якого штати мають сертифікувати результати голосування. Вакцинувати щонайменше 50 млн американців за перші 100 днів роботи нової адміністрації планує Джо Байден. Огляд головних тенденцій цьогорічного сезону святкових закупів. Добрі справі: як деякі американці підтримують та допомагають один одному у непрості часи пандемії.

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