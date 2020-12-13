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У Білорусі під час недільних акцій протесту затримали понад 100 людей

На 127-й день протестів проти фальсифікації президентських виборів та насильства акції у Білорусі набувають форми маршів у районах.

Сили безпеки в балаклавах намагаються розігнати мітинги та затримати учасників, але не встигають розігнати всі мітинги, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

О 16:45 правозахисний центр «Весна» зібрав імена понад 100 затриманих протестувальників у Бресті, Мінську та Смалявичах.

63-річну Олену Гнаук затримали у Бресті, у Мінську силовики зупинили відомого учасника акцій протесту Яна Гриба, 1936 року народження, але згодом його відпустили.

У Смалявичах правоохоронці затримали клас школярів, але згодом відпустили їх із відділення міліції.

Масові акції проти Лукашенка у Білорусі тривають від дня президентських виборів 9 серпня. Протестувальники називають результати голосування сфальсифікованими на користь Лукашенка і вимагають повторного голосування.

Міліція жорстко розганяє протести. Сотні людей заявили про катування та жорстоке поводження. Кілька людей за час протестів загинули.

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