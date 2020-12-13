Президент Трамп пообіцяв накласти вето на законопроект про оборонний бюджет США 2021

Президент Дональд Трамп пообіцяв у неділю накласти вето на затверджений в обох палатах Конгресу США законопроект про оборонний бюджет США. Про це він написаву себе в Твіттері.

«Більше всіх від нашого нового законопроекту про оборонний бюджет виграє Китай. Я накладу вето!». – написав Президент Трамп.

Як повідомляє агентство Рейтер, Білий дім поки не прокоментував, коли президент збирається це зробити.

Серед важливих положень затвердженого Конгресом законопроекту сенатор-республіканець Тед Круз зокрема назвав «положення, які раз і назавжди роз‘яснюють, що всі, долучені до російського «Північного потоку 2» підпадуть під руйнівні санкції», розроблені ним спільно з сенаторкою від Демократичної партії Джин Шагін.

Законопроект також уповноважує надання оборонної допомоги Україні обсягом 250 мільйонів доларів в рамках ініціативи із безпекової допомоги Україні, включаючи 75 мільйонів летальної допомоги а також розширює повноваження влади США з підтримки України у стримуванні Росії, йдеться у довідці щодо законопроекту, оприлюдненій Комітетом Сенату США зі збройних послуг.

Президент Трамп не підтримував цей законопроект, тому що він не містить положення, яке б відміняло дію розділу 230 закону, який захищає технологічні компанії від відповідальності за контент, розміщений на їх сторінках. Раніше президент неодноразово стверджував, що технологічні компанії мають упереджене ставлення до консерваторів, компанії ці звинувачення відкидають. Законодавці з обох партій наполягають, що занепокоєння щодо технологічних компаній не повинно стати на заваді прийняттю закону, який є ключовим для діяльності Пентагону. Президент Трамп також не підтримує положення законопроекту, які передбачають перейменування військових баз США, які наразі названі на честь генералів Конфедерації.

В пятницю законопроект Про оборонний бюджет-2021 був затверджений контрольованим республіканцями Сенатом. Раніше цього тижня цей законопроект затвердила Палата представників США. Президент має 10 днів, мінус неділі, для того, аби підписати його, накласти вето чи дозволити стати законом без його підпису. Переважна підтримка законопроекту в Конгресі сигналізує, що законопроект може бути затверджено навіть у випадку президентського вето.