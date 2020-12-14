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Українська ГО «Боротьба за права» отримала статус акредитованої на заходи країн-членів Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. Відео

Українська ГО «Боротьба за права» отримала статус акредитованої на заходи країн-членів Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. Відео
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Українська ГО «Боротьба за права» отримала статус акредитованої на заходи країн-членів Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. Відео

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13 грудня світ відзначив 14-ту річницю прийняття ООН Конвенції про права осіб з інвалідністю. ЇЇ мета - захист прав та гідності неповносправних. Днями українська організація «Боротьба за права» отримала статус акредитованої на заходи країн-членів Конвенції про права осіб з інвалідністю.

Це наразі єдина українська ГО, яка має такий статус. Які можливості це відкриває для України - подробиці далі в сюжеті.

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