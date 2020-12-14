Українська ГО «Боротьба за права» отримала статус акредитованої на заходи країн-членів Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. Відео

13 грудня світ відзначив 14-ту річницю прийняття ООН Конвенції про права осіб з інвалідністю. ЇЇ мета - захист прав та гідності неповносправних. Днями українська організація «Боротьба за права» отримала статус акредитованої на заходи країн-членів Конвенції про права осіб з інвалідністю.