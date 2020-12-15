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Через сонячне затемнення частини Aргентини поглинула повна темрява посеред дня. Відео

Через сонячне затемнення частини Aргентини поглинула повна темрява посеред дня. Відео
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Через сонячне затемнення частини Aргентини поглинула повна темрява посеред дня. Відео

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У понеділок (14 грудня) майже дві години після тривав феномен, що розпочався приблизно опівдні. Шлях затемнення пролягав через вузьку 90-кілометрову смугу Південної Америки, простягаючись від Сааведри, центрального чилійського портового міста на Тихому океані, до Саліна-дель-Ехе на атлантичному узбережжі Аргентини. У кількох містах, включаючи П'єдра-дель-Агіла в провінції Некен і Сан-Антоніо-Есте в провінції Ріо-Негро, день перетворився на ніч. Сонячне затемнення відбувається, коли місяць проходить між Землею і Сонцем

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