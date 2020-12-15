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Час-Time

Час-Тайм. Вакцина від COVID-19: коли і скільки доз Україна може отримати від COVAX?

Час-Тайм. Вакцина від COVID-19: коли і скільки доз Україна може отримати від COVAX?
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Час-Тайм. Вакцина від COVID-19: коли і скільки доз Україна може отримати від COVAX?

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В ефірі Час-Тайм. Колегія вибірників підтвердила перемогу Байдена на виборах президента. Працівники медустанов у різних штатах продовжують отримувати перші дози вакцини від COVID-19. Коли і скільки доз вакцини Україна може отримати від програми COVAX? Світовий Банк ще цього року виділить Україні 300 млн доларів так званого «ковідного кредиту». Інтерв’ю з Романом Качуром: про умови цієї програми та загалом про співпрацю Світового Банку та України. Група киян у Лос-Анджелесі будує арену для кібер-спорту.

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