Чи є попит на українську класику?
Час-Тайм. Щеплення від COVID-19. Американців закликають вакцинуватися
В ефірі Час-Тайм. Віце-президент США Майк Пенс отримав вакцину від COVID-19 у прямому ефірі. Байден заявив, що зробить кібербезпеку одним із пріоритетів його адміністрації. Коли грошей на харчі нема: як працюють банки їжі у США. Новий додаток повертає із забуття українських композиторів.
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грудень 14, 2020
Час-Тайм. В США стартувала кампанія щеплення від COVID-19
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