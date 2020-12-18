Час-Тайм. Щеплення від COVID-19. Американців закликають вакцинуватися

В ефірі Час-Тайм. Віце-президент США Майк Пенс отримав вакцину від COVID-19 у прямому ефірі. Байден заявив, що зробить кібербезпеку одним із пріоритетів його адміністрації. Коли грошей на харчі нема: як працюють банки їжі у США. Новий додаток повертає із забуття українських композиторів.