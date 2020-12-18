Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Час-Тайм. Щеплення від COVID-19. Американців закликають вакцинуватися

Час-Тайм. Щеплення від COVID-19. Американців закликають вакцинуватися
Embed
Час-Тайм. Щеплення від COVID-19. Американців закликають вакцинуватися

No media source currently available

0:00 0:15:00 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм. Віце-президент США Майк Пенс отримав вакцину від COVID-19 у прямому ефірі. Байден заявив, що зробить кібербезпеку одним із пріоритетів його адміністрації. Коли грошей на харчі нема: як працюють банки їжі у США. Новий додаток повертає із забуття українських композиторів.

Показати коментарі

Чи є попит на українську класику?

Facebook Forum

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG