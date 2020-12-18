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885 тисяч американців подалися на допомогу з безробіття минулого тижня. Відео

885 тисяч американців подалися на допомогу з безробіття минулого тижня. Відео
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885 тисяч американців подалися на допомогу з безробіття минулого тижня. Відео

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Це – найбільша з вересня кількість.

Для порівняння, до пандемії середня тижнева кількість заявок на допомогу з безробіття коливалася в районі 225 тисяч.

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