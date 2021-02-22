Чи може участь США допомогти подолати проблеми з COVAX та скільки доз вакцини за нею виділять Україні? Відео

В Україні початок імунізації населення перенесли. Першою вакциною, на яку чекала держава, мала бути Pfizer від глобальної ініціативи COVAX. Однак, через бюрократичну тяганину, вона надійде пізніше, схожі проблеми із цією програмою мають й інші країни. Проте, уже у вівторок Україна має отримати першу партію вакцини CoviShield, що виробляється в Індії на основі розробки AstraZeneca.