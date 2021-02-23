Сполучені Штати вшановують пам'ять вже понад півмільйона американців, чиї життя забрала пандемія коронавірусу. Відео

"500 071 померлих. Більше американців померли за один рік пандемії, ніж за Першу, Другу світові війни та війну у В’єтнамі разом узяті. Ми не може прийняти таку жорстоку долю". У Білому Домі напередодні відбувалася пам’ятна церемонія. Президент Джо Байден із дружиною Джил, а також віце-президентка Камала Гарріс із чоловіком Дагом Емгоффом вшанували померлих хвилиною мовчання. У своєму зверненні до американців Байден закликав пам’ятати про ціну кожного втраченого життя і не ставати байдужими до горя.