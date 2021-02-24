Час-Тайм. Рябошапка - про нагороду Вашингтона, а також - ситуацію зі Стерненком

В ефірі Час-Тайм. Протестувальники в Україні обіцяють продовжити акції на підтримку Сергія Стерненка. Колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка - про ситуацію зі Стерненком та його нагороду від Вашингтона як сигнал президенту Зеленському – інтерв’ю. Захід занепокоєний політичною кризою, яка розгортається у Грузії – що кажуть експерти у Вашингтоні. У Конгресі тривають перші слухання щодо атаки на Капітолій 6 січня. США наблизилися до схвалення вже третьої вакцини від коронавірусу. В Нью-Йорку проводять заняття з балету просто неба – навіть взимку.