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Час-Тайм. Рябошапка - про нагороду Вашингтона, а також - ситуацію зі Стерненком

Час-Тайм. Рябошапка - про нагороду Вашингтона, а також - ситуацію зі Стерненком
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Час-Тайм. Рябошапка - про нагороду Вашингтона, а також - ситуацію зі Стерненком

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В ефірі Час-Тайм. Протестувальники в Україні обіцяють продовжити акції на підтримку Сергія Стерненка. Колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка - про ситуацію зі Стерненком та його нагороду від Вашингтона як сигнал президенту Зеленському – інтерв’ю. Захід занепокоєний політичною кризою, яка розгортається у Грузії – що кажуть експерти у Вашингтоні. У Конгресі тривають перші слухання щодо атаки на Капітолій 6 січня. США наблизилися до схвалення вже третьої вакцини від коронавірусу. В Нью-Йорку проводять заняття з балету просто неба – навіть взимку.

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