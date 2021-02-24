Балет на снігу - як артисти у Нью-Йорку проводять репетиції під час КОВІД. Відео

Через пандемію в березні минулого року нью-йоркський театральний Бродвей був поставлений на паузу. Згідно з попередніми планами, рампи Бродвею запалають не раніше 30 травня. Весь цей час хореографи та артисти балету займалися або бвдома, або невеликими групами на відкритих майданчиках. Снігопади і мінусові температури в Нью-Йорку багатьом охолодили запал. Однак найстійкіші продовжують репетиції. Голос Америки познайомився з балетними артистами, які приходять на заняття в рейтузах з начосом, хутряних черевиках і ... з лопатою.