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Балет на снігу - як артисти у Нью-Йорку проводять репетиції під час КОВІД. Відео

  • Голос Америки
Балет на снігу - як артисти у Нью-Йорку проводять репетиції під час КОВІД. Відео
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Балет на снігу - як артисти у Нью-Йорку проводять репетиції під час КОВІД. Відео

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Через пандемію в березні минулого року нью-йоркський театральний Бродвей був поставлений на паузу. Згідно з попередніми планами, рампи Бродвею запалають не раніше 30 травня. Весь цей час хореографи та артисти балету займалися або бвдома, або невеликими групами на відкритих майданчиках. Снігопади і мінусові температури в Нью-Йорку багатьом охолодили запал. Однак найстійкіші продовжують репетиції. Голос Америки познайомився з балетними артистами, які приходять на заняття в рейтузах з начосом, хутряних черевиках і ... з лопатою.

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