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1 годину тому
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720p | 78,0MB
1080p | 102,1MB
Студія Вашингтон
Випуски
лютий 25, 2021
Студія Вашингтон. Що експерти у США кажуть про ситуацію в Грузії
лютий 24, 2021
Студія Вашингтон. Коли чекати відновлення враженої пандемією економіки?
лютий 23, 2021
Студія Вашингтон. Техас: астрономічні рахунки за спожиту енергію
лютий 19, 2021
Студія Вашингтон. США офіційно повернулися до Паризької кліматичної угоди
лютий 19, 2021
Студія Вашингтон. Очікувана середня тривалість життя у США впала на цілий рік
лютий 18, 2021
Студія Вашингтон. Без струму та води: наслідки аномальної зими у південних і центральних штатах Америки
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