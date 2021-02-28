Від льодовика відколовся величезний айсберг, 10 років після появи першої тріщини. Відео

Від льодовика Бранта на північному заході Антарктиди відколовся айсберг, 10 років після появи першої тріщини. Його розмір в 1270 квадратних кілометрів, дорівнює площі графства Бердфоршір в Англії, порівнюють британські полярники. Вчені давно очікували відкол айсберга. У Британській антарктичній службі (BAS) проводили щоденне спостереження за місцем за допомогою GPS-приладів та супутникових знімків. Очікується, що айсберг або відійде, або опиниться неподалік від Brunt Ice Shelf, повідомляє директор BAS професор Дам Джейн Френсіс.