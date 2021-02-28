Навального доставили в колонію у Володимирській області – Громадська спостережна комісія Москви

Опозиціонер Олексій Навальний, етапований на цьому тижні з московського СІЗО, був доставлений в колонію у Володимирській області. Про це повідомили РБК в Громадській спостережній комісії Москви.

Ймовірно, Навальний знаходиться в колонії ІК-2 в місті Покров у Володимирській області, проте офіційно ця інформація поки не підтверджена.

Про те, що Навального збиралися доставити в колонію в Покрові, повідомив напередодні сайт "Ярновости" з посиланням на свої джерела. У неділю учасник фонду "Русь Сидяча" Руслан Вахапов з посиланням на засуджених цієї колонії повідомив "Відкритим медіа", що Навальний дійсно доставлений туди.

Правозахисник зазначив, що ув'язнених, які разом з Навальний прибули в колонію по етапу, "провели строго за правилами внутрішнього розпорядку і нікого не били".

У цій колонії відбував покарання активіст Костянтин Котов, який розповів, що в ній, хоча вона є колонією загального режиму, режим більше схожий на суворий. Адвокат Котова Марія Ейсмонт назвала її "дуже режимною", де все націлене на те, щоб людина відчувала свою залежність від адміністрації і не мала вільного часу. Факти побиття, за словами Ейсмонт, мали місце при колишньому керівництві колонії, останнім часом про них не повідомлялося.

Офіційного підтвердження про те, що Навальний доставлений саме в колонію в Покрові, немає. ФСВП зобов'язана сповістити його родичів в 10-денний термін після прибуття ув'язненого. Соратник Навального Леонід Волков зазначив, що у нього тільки неофіційна інформація - як він написав у твіттері, "все, що ми знаємо - це по "дорогах" прийшли "маляви" (тобто ув'язнені колонії змогли передати на волю повідомлення про те, що Навальний імовірно там). "Іншими словами, ось така мова офіційної комунікації у ФСВП Росії: нічого не говорити публічно, все одно злодійськими шляхами інформація дійде", - зазначив Волков. Соратники Навального вимагають надати їм офіційну інформацію.

Олексію Навальному 2 лютого суд в Москві замінив умовний вирок у справі "Ів Роше" на реальний, звинувативши в порушенні умов випробувального терміну. У колонії йому залишилося провести близько 2 років 5 місяців. Сам Навальний, численні правозахисні організації і країни Заходу вважають рішення, як і сама справа "Ів Роше", політично мотивованим. ЄСПЛ постановив, що Навальний повинен бути негайно звільнений в зв'язку з загрозою його життю (20 серпня минулого року Навальний був отруєний, але справа про його отруєння навіть не було порушена), однак російська влада це вимогу не виконують.