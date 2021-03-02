Час-Тайм. Детально про новий пакет військової допомоги США Україні

В ефірі Час-Тайм. Президент Європейської Ради Шарль Мішель, який перебуває з візитом в Україні, відвідав Донбас. США та ЄС оголосили про нові санкції стосовно Росії у зв’язку з отруєнням та ув’язненням Навального. Пентагон у понеділок оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму $125 млн – на що підуть ці кошти. Україна потрапила до списку країн, які першими отримають доступ до вакцини від COVID за програмою COVAX. Американці почали отримувати вакцину “Джонсон і Джонсон”: наскільки довіряють цій вакцині і що кажуть про її ефективніст. Український стартап з виробництва електровелосипедів завойовує американський ринок.