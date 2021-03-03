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Час-Тайм. Блінкен озвучив пріоритети нової стратегії зовнішньої політики США

Час-Тайм. Блінкен озвучив пріоритети нової стратегії зовнішньої політики США
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Час-Тайм. Блінкен озвучив пріоритети нової стратегії зовнішньої політики США

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В ефірі Час-Тайм. Держсекретар США Ентоні Блінкен озвучив пріоритети нової стратегії зовнішньої політики США. Як за адміністрації Байдена зміниться політика США в рамках ООН, у тому числі і щодо Росії? Що означають запроваджені ЄС та США спільні санкції щодо Росії через отруєння та ув’язнення Навального, і якими можуть бути їх наслідки? Поліція Капітолію повідомила про загрозу нового нападу на будівлю Конгресу 4 березня. Техас оголосив про 100% скасування усіх карантинних обмежень у зв'язку з Ковід-19: реакції мешканців штату та лікарів.

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