Час-Тайм. Оцінка стану демократії в Україні – звіт Дому Свободи, коментарі експертів

В ефірі Час-Тайм. 40 американських сенаторів закликали президента Байдена запровадити нові санкції проти учасників проекту «Північний потік-2». Якими будуть пріоритети нової адміністрації президента США всередині країни і за кордоном? – доповідь. Україна за рівнем дотримання свобод залишається “частково вільною”, реформи гальмуються, а корупція процвітає - Freedom House. Експерти – про оцінку стану демократії в Україні. В Україні почалася третя хвиля пандемії COVID-19 – Шмигаль. В Америці продовжують відкривати школи: як виглядатиме шкільний день в умовах пандемії на прикладі школи у Вірджинії. Мистецтво творення копій відомих діамантів: історії митців Нью-Йорка.