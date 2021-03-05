Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Державний Департамент США вніс до санкційного списку українського олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини. Відео

Державний Департамент США вніс до санкційного списку українського олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини. Відео
Embed
Державний Департамент США вніс до санкційного списку українського олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини. Відео

No media source currently available

0:00 0:01:36 0:00
Direct link

У п’ятницю 5 березня Державний Департамент США вніс до санкційного списку українського олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини. Цей крок робить Ігоря Коломойського та його найближчих родичів неприйнятними для в'їзду до США.

У Спеціальній заяві Державного секретаря США мовиться: «Сьогодні я оголошую про внесення до санкційного списку олігарха і колишнього державного чиновника України Ігоря Коломойського через його причетність до значної корупції».

Facebook Forum

Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG