У п’ятницю 5 березня Державний Департамент США вніс до санкційного списку українського олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини. Цей крок робить Ігоря Коломойського та його найближчих родичів неприйнятними для в'їзду до США.
Державний Департамент США вніс до санкційного списку українського олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини. Відео
У Спеціальній заяві Державного секретаря США мовиться: «Сьогодні я оголошую про внесення до санкційного списку олігарха і колишнього державного чиновника України Ігоря Коломойського через його причетність до значної корупції».
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