Студія Вашингтон. Як експерти та посадовці коментують санкції США проти Коломойського?

Сьогодні в Студії Вашингтон. Державний Департамент США вніс до санкційного списку українського олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини. Цей крок робить Ігоря Коломойського та його найближчих родичів неприйнятними для в'їзду до США. Коментарі експертів та посадовців. Конгресвумен Марсі Каптур закликала президента Зеленського відновити свої зобов’язання щодо реформ в Україні.