Час-Тайм. Конгресмени США закликають невідкладно ввести санкції проти Північного потоку-2

В ефірі Час-Тайм. П’ятеро конгресменів США звернулись до Держсекретаря з закликом невідкладно запровадити санкції проти Північного потоку-2». Західні інвестори відновлюють свій інтерес до України: серед найбільш привабливих галузей називають інноваційні технології і сільське господарство. Уряд США оприлюднив рекомендації поведінки для людей, які отримали вакцину від COVID -19. Коли запровадять «вакцинні паспорти», та чому занепокоєні правозахисники? У США розгорілася суперечка через рішення видавця припинити публікувати 6 книжок дитячого автора Доктора С’юсса.