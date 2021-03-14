Бейонсе, Тейлор Свіфт і Дуа Липа змагатимуться за головні призи "Греммі" 2021

Цієї неділі відбудеться оновлена церемонія вручення премій «Греммі» 2021, яка, як сподівається музична індустрія, зможе відсунути на другий план пандемію, яка триає вже другий рік.

Надзвичайно різноманітний склад претендентів на головну премію, за кращий альбом року, означає, що переможцем може стати будь-який з них.

«Номінації були настільки несподіваними, The Weeknd не отримав номінацію ... Дуже дивний рік, щоб намагатися робити якісь прогнози», - заявила Мелінда Ньюман, виконавчий редактор західного відділу журналу Billboard.

Переможців обирають близько 11 тисяч членів Національної академії звукозапису.

Тимчасовий президент академії Гарві Мейсон-молодший висловив надію на те, що шоу «дасть трохи відчуття нормальності, коли люди збираються разом і виконують музику».

Бейонсе із 79 номінаціями за свою кар’єру, вже є рекордсменкою серед жінок за кількістю номінацій на «Греммі». На цей раз вона висунута в дев'яти номінаціях. Більшість з них повязані з музикою подібної синглу Black Parade, що вшановує афро-американську культуру.

Однак Бейонсе немає в списку музикантів, запрошених для виступу в ході тригодинної церемонії в неділю. Церемонія матиме живі та попередньо записані виступаиТейлор Свіфт, корейської поп-групи BTS, Біллі Айлиш, Геррі Стайлз, латиноамериканської зірки Bad Bunny і чорношкірої кантрі-співачки Міки Гайтон.

Свіфт, британська поп-співачка Липа і репер Родді Річ отримали по шість номінацій. Липа з альбомом Future Nostalgia, можливо, матиме перевагу, оскільки вона єдина з трьох була висунута в трьох головних номінаціях - альбом, запис і пісня року.

Айлиш, яка в 2020 році стала зіркою «Греммі» зі своїм дебютним альбомом, в цьому році отримала три номінації за баладу Everything I Wanted і ще одну за пісню з майбутнього фільму про Джеймса Бонда «Не час помирати» (No Time To Die).

Для південнокорейського бой-бенду BTS минулий рік знаменувався проривом в США. Група отримала свою першу велику номінацію за англомовний хіт Dynamite.

Вони виступатимуть в неділю з Кореї і сподіваються на перемогу в номінації «Кращий поп-дует або група».

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