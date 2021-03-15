Позов подано від імені родини жертви катувань Мохаммеда Е., відомого як Хамда Буті, вказують організації.
Три неурядові організації сприяли поданню позову до російського суду проти «Групи Вагнера». Відео
Три неурядові організації, французька «Міжнародна федерація за права людини» , сирійський «Центр зі свободи ЗМІ та самовиявлення» та російський «Меморіал», сприяли поданню позову до російського суду проти «Групи Вагнера», звинувачуючи її службовців у катуванні сирійського полоненого.
Facebook Forum