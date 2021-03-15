Три неурядові організації сприяли поданню позову до російського суду проти «Групи Вагнера». Відео

Три неурядові організації, французька «Міжнародна федерація за права людини» , сирійський «Центр зі свободи ЗМІ та самовиявлення» та російський «Меморіал», сприяли поданню позову до російського суду проти «Групи Вагнера», звинувачуючи її службовців у катуванні сирійського полоненого.