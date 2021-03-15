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Три неурядові організації сприяли поданню позову до російського суду проти «Групи Вагнера». Відео

Три неурядові організації сприяли поданню позову до російського суду проти «Групи Вагнера». Відео
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Три неурядові організації сприяли поданню позову до російського суду проти «Групи Вагнера». Відео

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Три неурядові організації, французька «Міжнародна федерація за права людини» , сирійський «Центр зі свободи ЗМІ та самовиявлення» та російський «Меморіал», сприяли поданню позову до російського суду проти «Групи Вагнера», звинувачуючи її службовців у катуванні сирійського полоненого.

Позов подано від імені родини жертви катувань Мохаммеда Е., відомого як Хамда Буті, вказують організації.

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