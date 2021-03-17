Час-Тайм. Росія та Іран втручались в американські вибори-2020 - розвідка США

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Країни НАТО стурбовані через дестабілізуючу політику Росії та через військові провокації росіян поблизу кордонів НАТО, - звіт Генсекретаря. У комітеті Палати представників США відбулись слухання під назвою «Жінки на передовій: демократичній рух в Білорусі» - виступ Тихановської. Бізнесвумен, які надихають: історії жінок, які відкрили бізнес під час пандемії, та створюють комфортні умови праці для інших жінок.