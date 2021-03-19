Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Німеччина, Франція, Італія та Іспанія відновлюють використання вакцини АстраЗенека-Оксфорд. Відео

Німеччина, Франція, Італія та Іспанія відновлюють використання вакцини АстраЗенека-Оксфорд. Відео
Embed
Німеччина, Франція, Італія та Іспанія відновлюють використання вакцини АстраЗенека-Оксфорд. Відео

No media source currently available

0:00 0:00:53 0:00
Direct link

Німеччина, Франція, Італія та Іспанія відновлюють використання вакцини АстраЗенека-Оксфорд, після того, як Європейське агентство лікарських засобів підтвердило достатню безпечність і ефективність цього препарату.

Європейські уряди тепер мають надолужити майже 5 днів паузи, що сповільнила вакцинацію на тлі нового спалаху. Прем’єр-міністр Франції Жан Кастек вже сьогодні у прямому ефірі отримав щеплення саме Оксфордською вакциною. Інші країни мають ухвалити рішення про відновлення вакцинування у наступні кілька днів. Україна використовує вакцину AstraZeneca, закуплену в Індії, де її виготовляють під маркою Covishield. У Сполучених Штатах Оксфордську вакцину ще не схвалили, на відміну від сусідньої Канади, де препарат активно використовують. Адміністрація Байдена оголосила про те, що поділиться невикористаними запасами – принаймні 4 мільйонами доз АстраЗенеки – із Канадою та Мексикою, на їхній запит.

Facebook Forum

Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG