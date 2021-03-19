Німеччина, Франція, Італія та Іспанія відновлюють використання вакцини АстраЗенека-Оксфорд. Відео

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Європейські уряди тепер мають надолужити майже 5 днів паузи, що сповільнила вакцинацію на тлі нового спалаху. Прем’єр-міністр Франції Жан Кастек вже сьогодні у прямому ефірі отримав щеплення саме Оксфордською вакциною. Інші країни мають ухвалити рішення про відновлення вакцинування у наступні кілька днів. Україна використовує вакцину AstraZeneca, закуплену в Індії, де її виготовляють під маркою Covishield. У Сполучених Штатах Оксфордську вакцину ще не схвалили, на відміну від сусідньої Канади, де препарат активно використовують. Адміністрація Байдена оголосила про те, що поділиться невикористаними запасами – принаймні 4 мільйонами доз АстраЗенеки – із Канадою та Мексикою, на їхній запит.

