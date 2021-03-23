Час-Тайм. Держсекретар США у Брюсселі. Заяви щодо НАТО, Росії, Північного Потоку-2
В ефірі Час-Тайм. Як проходить зустріч НАТО у Брюсселі: очікування, заяви та питання «Північного Потоку-2». Заяви державного секретаря США. Як IREX Україна допомагає українським ветеранам з реінтеграцією. Інтерв’ю з Марією Берлінською. У центрі новин у США - події у місті Болдер, штат Колорадо, де сталася масова стрілянина. Якими можуть бути довготривалі наслідки коронавірусу?
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