Студія Вашингтон. Блінкен озвучив політику адміністрації Байдена щодо НАТО

Сьогодні в Студії Вашингтон. У Брюсселі завершився перший день наради міністрів закордонних справ країн НАТО. Держсекретар Блінкен озвучив політику адміністрації Байдена щодо майбутнього альянсу НАТО, запевнивши, що цей військовий союз є пріоритетом для США. У центрі новин у США - події у місті Болдер, штат Колорадо, де у понеділок сталася масова стрілянина. Незалежна експертна група, яка розглядає дані досліджень, заявила, що AstraZeneca могла використати деяку застарілу інформацію у звіті про клінічні дослідження, які проходили у США.