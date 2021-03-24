Студія Вашингтон. Блінкен озвучив політику адміністрації Байдена щодо НАТО
Сьогодні в Студії Вашингтон. У Брюсселі завершився перший день наради міністрів закордонних справ країн НАТО. Держсекретар Блінкен озвучив політику адміністрації Байдена щодо майбутнього альянсу НАТО, запевнивши, що цей військовий союз є пріоритетом для США. У центрі новин у США - події у місті Болдер, штат Колорадо, де у понеділок сталася масова стрілянина. Незалежна експертна група, яка розглядає дані досліджень, заявила, що AstraZeneca могла використати деяку застарілу інформацію у звіті про клінічні дослідження, які проходили у США.
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