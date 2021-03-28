Масова втеча з міст: чи повернуться до Нью-Йорка його мешканці після панедемії. Відео

Нью-Йорк, рік тому, став епіцентром першого великого спалаху КОВІД-19, у час коли лікарі не мали інструментів боротьби з хворобою, а місцева влада все ще шукала шляхи зупинити стрімке розповсюдження вірусу. Карантин та перехід на дистанційну роботу, спонукав тисячі мешканців переповненого мегаполісу виїхати за межі міста. Вакцинація країни набирає обертів, показники захворювання падають, але чи готові повернутися до Нью-Йорка його колишні мешканці?