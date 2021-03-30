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У американській столиці цього року пік цвітіння сакури відбувається без звичних натовпів туристів. Відео

У американській столиці цього року пік цвітіння сакури відбувається без звичних натовпів туристів. Відео
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У американській столиці цього року пік цвітіння сакури відбувається без звичних натовпів туристів. Відео

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У американській столиці цього року пік цвітіння сакури відбувається без звичних натовпів туристів.

Щовесни у Вашингтоні квітне близько 3800 вишневих дерев, висаджених біля оточеного пам'ятниками і монументами басейну між річкою Потомак та Вашингтонським каналом.

Через пандемію фестиваль початку весни у столиці скасували вдруге. Минулого року під час примусового локдауну місцеві мешканці та туристи із сусідніх штатів масово хлинули на природу порушуючи правила соціального дистанціювання, що призвело до закриття парку.

У деякі роки помилуватися «вишневими садами» до столиці США приїжджали близько півтора мільйона туристів.

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