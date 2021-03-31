Студія Вашингтон. Що справді відбувається на кордонах України з Росією? Хомчак – інтерв’ю

Сьогодні в Студії Вашингтон. Росія нарощує війська на кордоні з Україною, - заявив Голосу Америки головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Що справді відбувається на кордонах України з Росією він пояснив в інтерв’ю. Радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван, під час телефонної розмови з офісом президента Зеленського, підтвердив непохитну підтримку США суверенітету, територіальної цілісності та євро-атлантичних прагнень України перед обличчям російської агресії. Президент Байден закликав губернаторів штатів та місцеві влади відновити розпорядження щодо носіння масок.