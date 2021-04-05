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Час-Тайм. Військові навчання НАТО у Європі – головне про плани

Час-Тайм. Військові навчання НАТО у Європі – головне про плани
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Час-Тайм. Військові навчання НАТО у Європі – головне про плани

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В ефірі Час-Тайм. ЄС долучився до США та НАТО, висловивши стурбованість військовими пересуваннями Росії поблизу кордонів України. В Європі відбуваються масштабні навчання Defender Europe під керівництвом США та НАТО. Військові експерти і західні посадовці заявляють про безпрецедентне накопиченням військової потужності Росії в Арктиці. Не лише Київ, але й низка європейських столиць та цілі країни запроваджують жорсткі карантинні обмеження. Чи є шанси, що адміністрація Байдена зможе посилити контроль за обігом зброї у США? Чому дедалі більше жінок в Україні ідуть працювати в ІТ? Цифрове мистецтво і продаж арт-об’єктів із використанням так званого невзаємозамінного токена (NFT): переваги та недоліки.

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