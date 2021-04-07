Студія Вашингтон. Як США та НАТО реагують на загострення ситуації на сході України

Сьогодні в Студії Вашингтон. Як повідомили в українському уряді, 6 квітня, у зоні проведення операції об'єднаних сил, загинули ще двоє українських військових. США підтримують Україну перед обличчям залякувань та агресії з боку Росії - речник Держдепу США. Чи можливий прямий телефонний дзвінок між Байденом та Путіним? Коментар речниці Білого Дому. На запит Голосу Америки, у НАТО прокоментували загострення ситуації на українських кордонах. Велика Британія заявила про солідарність з Україною у зв’язку з дестабілізуючими діями Росії.