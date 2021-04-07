Скільки роботодавців у США дозволять працювати віддалено після пандемії? Відео

Через суворий карантин у Києві закрились школи й дитсадки, а тисячі офісних працівників - виконують свою роботу з дому. Для американців такий формат за минулий рік став звичним. Від початку пандемії понад дві третини людей працювали віддалено. Роботодавці кажуть: продуктивність не зменшилася, а в деяких випадках навпаки - зросла. Та чи багато з них готові дозволити своїм співробітниками працювати віддалено і після пандемії?