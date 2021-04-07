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Скільки роботодавців у США дозволять працювати віддалено після пандемії? Відео

Скільки роботодавців у США дозволять працювати віддалено після пандемії? Відео
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Скільки роботодавців у США дозволять працювати віддалено після пандемії? Відео

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Через суворий карантин у Києві закрились школи й дитсадки, а тисячі офісних працівників - виконують свою роботу з дому. Для американців такий формат за минулий рік став звичним. Від початку пандемії понад дві третини людей працювали віддалено. Роботодавці кажуть: продуктивність не зменшилася, а в деяких випадках навпаки - зросла. Та чи багато з них готові дозволити своїм співробітниками працювати віддалено і після пандемії?

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