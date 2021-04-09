Час-Тайм. Чи змінилися перспективи членства України в НАТО? - коментарі експертів
В ефірі Час-Тайм. Держедеп прокоментував свої зусилля щодо зупинки контраверсійного газопроводу. Посиленням російської агресії на сході України – нові заяви Білого дому, реакція Меркель. Два американські військові кораблі пройдуть через турецькі протоки і будуть розміщені у Чорному морі - офіційна Анкара. На 100 році життя помер Принц Філліп, чоловік Королеви Єлезавети другої. Як запамятає його Британія і світ? «Гуманітарна криза» у портах по всьому світу через пандемію.
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Час-Тайм. Як США допомагатимуть з вакцинацією іншим країнам?
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квітень 06, 2021
Час-Тайм. США підтримують Україну. Заяви Держдепу, Білого Дому, НАТО
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квітень 05, 2021
Час-Тайм. Військові навчання НАТО у Європі – головне про плани
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