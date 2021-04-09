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Час-Тайм. Чи змінилися перспективи членства України в НАТО? - коментарі експертів

Час-Тайм. Чи змінилися перспективи членства України в НАТО? - коментарі експертів
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Час-Тайм. Чи змінилися перспективи членства України в НАТО? - коментарі експертів

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В ефірі Час-Тайм. Держедеп прокоментував свої зусилля щодо зупинки контраверсійного газопроводу. Посиленням російської агресії на сході України – нові заяви Білого дому, реакція Меркель. Два американські військові кораблі пройдуть через турецькі протоки і будуть розміщені у Чорному морі - офіційна Анкара. На 100 році життя помер Принц Філліп, чоловік Королеви Єлезавети другої. Як запамятає його Британія і світ? «Гуманітарна криза» у портах по всьому світу через пандемію.

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