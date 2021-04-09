Небезпечна експедиція в Арктиці: хто гутується змінити історію, і подолати чотири тисячі кілометрів на веслах у крижаних водах? Відео
- Голос Америки
Поки мільйони людей сподіваються на відновлення роботи круїзного бізнесу, аби податися на відпочинок у тропічні країни, група відчайдухів у Південній Африці готується до небезпечної експедиції в Арктиці. Пройти 4 тисячі кілометрів на веслах у крижаних водах Арктичного Північно-Західного проходу не вдавалося ще нікому. Як збираються ці подорожувальники змінити історію?
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