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Небезпечна експедиція в Арктиці: хто гутується змінити історію, і подолати чотири тисячі кілометрів на веслах у крижаних водах? Відео

  • Голос Америки
Небезпечна експедиція в Арктиці: хто гутується змінити історію, і подолати чотири тисячі кілометрів на веслах у крижаних водах? Відео
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Небезпечна експедиція в Арктиці: хто гутується змінити історію, і подолати чотири тисячі кілометрів на веслах у крижаних водах? Відео

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Поки мільйони людей сподіваються на відновлення роботи круїзного бізнесу, аби податися на відпочинок у тропічні країни, група відчайдухів у Південній Африці готується до небезпечної експедиції в Арктиці. Пройти 4 тисячі кілометрів на веслах у крижаних водах Арктичного Північно-Західного проходу не вдавалося ще нікому. Як збираються ці подорожувальники змінити історію?

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