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День перетворився на ніч - наслідки виверження вулкана на Карибах. Відео

День перетворився на ніч - наслідки виверження вулкана на Карибах. Відео
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День перетворився на ніч - наслідки виверження вулкана на Карибах. Відео

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Крихітний східно карибський острів Сент-Вінсент в суботу (10 квітня) покрило шаром попелу, у повітрі відчувався сильний запах сірки. Це наслідки виверження вулкана Ла-Суфрієра. Місцевість на відео нагадує місто-привід. Із Кінгстауну, столиці Сент-Вінсент і Гренадинс евакуювали понад 3200 місцевих жителів. Востаннє вулкан вивергався у 1979, що коштувало місцевій економіці понад 100 мільйонів у збитках. Від виверження у 1902 році загинуло понад тисяча людей.

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