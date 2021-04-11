День перетворився на ніч - наслідки виверження вулкана на Карибах. Відео

Крихітний східно карибський острів Сент-Вінсент в суботу (10 квітня) покрило шаром попелу, у повітрі відчувався сильний запах сірки. Це наслідки виверження вулкана Ла-Суфрієра. Місцевість на відео нагадує місто-привід. Із Кінгстауну, столиці Сент-Вінсент і Гренадинс евакуювали понад 3200 місцевих жителів. Востаннє вулкан вивергався у 1979, що коштувало місцевій економіці понад 100 мільйонів у збитках. Від виверження у 1902 році загинуло понад тисяча людей.