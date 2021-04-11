Компанія Facebook відкрила пункт вакцинації у своїй штаб-квартирі

Facebook у співпраці з громадськими організаціями допоможе вакцинувати тих, хто потребує вакцини найбільше.

Більше 1200 людей в суботу з навколишніх районів прибули до штаб-квартири компанії в суботу, щоб отримати вакцину. Facebook об’єднала свої зусилля з місцевим Центром здоров’я Ravenswood, щоб створити пункт вакцинації.

Виконавча директорка компанії Шерил Сандберг у себе в обліковому записі сказала, що компанія також об'єднується з владою штату Каліфорнія та місцевими неприбутковими для підтримки мобільних центрів вакцинації у чотирьох районах штату, які постраждали найбільше від пандемії.

У окрузі Сан-Матео, де розташована штаб-квартира компанії, вкололи вже понад 530 тисяч доз вакцин, відповідно до державних даних. Кожен каліфорнієць віком 16 або старше буде мати право записатися на вакцинацію, починаючи з 15 квітня. Штат нині вакцинує людей віком 50 ороків або старше.

Починаючи з цієї суботи, Facebook планує вакцинувати 10 тисяч осіб кожної суботи.

Вони навіть пропонують трансфер до свого пункту вакцинації з сусідніх районів.

Пункт вакцинації Facebook приймає без запису. Єдині вимоги – Вам повинно бути 18 років чи старше і Ви повинні жити чи працювати в окрузі Сан-Матеою

Дивіться також: Погляд зсередини: як працює центр масової вакцинації у США та яку роль там відіграє український священник. Відео