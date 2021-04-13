Столтенберг закликав Росію «дотримуватися міжнародних зобов’язань» і заявив, що «НАТО підтримує Україну». Підсумки термінового засідання комітету НАТО-Україна у Брюсселі. Урядові агенції США закликали тимчасово призупинити щеплення вакциною від Ковід-19 виробництва Johnson & Johnson. Чому питання вакцинних паспортів стала темою політичних дебатів у США?
Час-Тайм. Байден поговорив з Путіним та заявив про підтримку України
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квітень 07, 2021
Час-Тайм. Як США допомагатимуть з вакцинацією іншим країнам?
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квітень 06, 2021
Час-Тайм. США підтримують Україну. Заяви Держдепу, Білого Дому, НАТО
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квітень 05, 2021
Час-Тайм. Військові навчання НАТО у Європі – головне про плани
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