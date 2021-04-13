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Час-Тайм. Байден поговорив з Путіним та заявив про підтримку України

Час-Тайм. Байден поговорив з Путіним та заявив про підтримку України
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Час-Тайм. Байден поговорив з Путіним та заявив про підтримку України

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В ефірі Час-Тайм. Президент США Джо Байден провів телефонну розмову із Путіним, під час якої, серед іншого, заявив про підтримку України та закликав Москву до де-ескалації напруження. Держсекретар Блінкен підтвердив "непохитну підтримку" України з боку США на зустрічі із Кулебою.

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