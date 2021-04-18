США підтримують відповідь Чехії на підривні дії Росії – Держдепартамент

США заявили в неділю, що підтримують Чехію, після того, як вона видворила російських дипломатів і звинуватила Москву в причетності до вибуху на складі боєприпасів в місті Врбетіце.

«США підтримують Чеську Республіку в її твердій реакції на підривні дії Росії на чеській землі, - заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс в Твіттері. - Ми повинні діяти рішуче у відповідь на дії Росії, що ставлять під загрозу територіальну цілісність, енергетичну безпеку або критично важливу інфраструктуру наших союзників і партнерів».

Міністр закордонних справ Чехії Ян Гамачек повідомив, що планує порушити питання вибухів у Врбетіце 2014 року на засіданні Ради голів МЗС країн Європейського союзу у понеділок 19 квітня, в якому має взяти участь також голова МЗС України Дмитро Кулеба.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш і перший віцепрем’єр уряду Ян Гамачек 17 квітня заявили, що 18 дипломатів посольства Росії в Чеській Республіці були ідентифіковані як представники російських спецслужб. 18 російських дипломатів мають покинути Чехію у найближчі 48 годин.

Зокрема, за словами Бабіша, російські дипломати причетні до вибухів складів із боєприпасами в селищі Врбетіце, які сталися в жовтні й грудні 2014 року. Тоді під час вибухів загинуло двоє людей.

У Росії натомість заявили, що для висилки її дипломатів «немає реальних причин».

Вибухи на складах боєприпасів у місцевості Врбетіце на сході Чехії сталися 16 жовтня, а потім 3 грудня 2014 року. Внаслідок першого з вибухів дві людини загинули; в обох випадках доводилося евакуйовувати сотні мешканців сусідніх сіл, була заподіяна значна матеріальна шкода. Фірма, яка була оператором цих складів, наголошувала, що ті боєприпаси не могли вибухнути самі по собі.

У суботу з'явились повідомлення, що озброєння з підірваного складу могли призначатися для України, яка тоді потерпала від їхньої нестачі, пишуть чеські засоби інформації і громадянські розслідувачі, пише Радіо Свобода.