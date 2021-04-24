Студія Вашингтон. Речник Держдепу США прокоментував дії Росії та плани США щодо допомоги Україні

Сьогодні в Студії Вашингтон. У червні президент США Джо Байден відвідає Велику Британію та Бельгію і візьме участь у саміті "Великої сімки" та саміті НАТО. На запит Голосу Америки речник Державного департаменту США Нед Прайс прокоментував дії Росії та плани США щодо допомоги Україні. Чи залишається загроза повномасштабної війни Росії в Україні? Чим керується у своїх діях Путін? Та чи достатньо робить Америка та Європа у протидії російській агресії - думки експертів.