У США дослідили найбільш і найменш популярні кроки Байдена

Після 100 днів президентства підтримка Джо Байдена лишається стабільно міцною у питанні боротьби з пандемією коронавірусу. Про це свідчать результати кількох опитувань громадської думки у США.

Зокрема, свої дослідження щодо рейтингу президента оприлюднили CBS News та Fox News.

За даними Fox News, зусилля уряду із подолання пандемії коронавірусу підтримують 58% опитаних. За даними CBS News, рейтинг президента в цьому питанні складає 68% підтримки.

В опитуванні CBS News більшість людей на прохання описати президента, використовували такі слова як “зосереджений”, “компетентний” та “президентський”.

Значна частина респондентів назвали популярною тему реформи інфраструктури, яку нині ініціює Адміністрація президента. Серед іншого, масштабна реформа передбачає значні витрати на будівництво мостів, доріг та автосполучень.

План виведення американських військ з Афганістану також позитивно сприймається більшістю.

Водночас, є низка питань, щодо яких країна є дуже розділеною. Найбільш суперечливою залишається проблема імміграції, а також зусилля щодо подолання расових проблем в країні.

За результатами опитування Fox News, 46% опитаних вважають, що проблема безпеки кордонів зараз у гіршому стані, ніж це було два роки тому. І 52% респондентів не підтримують зусилля президента Байдена в цьому питанні. Лише 15% опитаних вважають, що безпека кордонів покращилась. Низькою також залишається підтримка президента у питанні вирішення проблеми з контролю за зброєю, 36% підтримки.

Опитування Fox News проводилось з 18 по 21 квітня, статистична похибка складає 3%.

CBS News проводили дослідження з 21 по 24 квітня, статистична похибка 2.3%

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