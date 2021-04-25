Бокс: Ломаченко повертається в ринг після втрати титулів. Оголошені дата і суперник

Український боксер Василь Ломаченко повертається в ринг після втрати всіх своїх титулів.

Телеканал ESPN повідомив, що Ломаченко боксуватиме в Лас-Вегасі з японцем Масайоші Накатані.

Поєдинок запланований на 26 червня 2021 року.

Накатані провів на професійному рингу 20 поєдинків. Єдиної поразки зазнав лише в бою проти американця Теофімо Лопеза.

Саме Лопезу Ломачено програв в останньому своєму бою в жовтні 2020 року. Тоді українець втратив три пояси чемпіона світу (до 61,2 кілограма) – за версіями Світової боксерської асоціації (WBA), Міжнародної боксерської федерації (IBF) та Світової боксерської організації (WBO).

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