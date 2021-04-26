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93-тя церемонія вручення премії Оскар: головне. Відео

93-тя церемонія вручення премії Оскар: головне. Відео
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93-тя церемонія вручення премії Оскар: головне. Відео

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Напередодні відбулася довгоочікувана 93-тя церемонія вручення премії Оскар.

Одним із головних тріумфантів вечора став фільм «Земля кочівників». Члени журі кіноакадемії визнали його найкращою стрічкою. Виконавиця головної ролі, Френсіс МакДорман отримала «Оскар» у номінації «найкраща акторка». А режисерка стрічки Хлоя Чжао виграла у своїй номінації. Вона – лише друга жінка в історії, яку нагородили Оскаром за режисуру, і перша жінка азійського походження. Найкращим актором Академія визнала Ентоні Гопкінса за роль у фільмі «Батько». Однак легендарний актор на церемонії не з’явився. Одразу кілька статуеток отримали фільми «Іуда і чорний мессія», «Манк», «Звук метала» і анімаційна стрічка «Душа».

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