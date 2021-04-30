У Вашингтоні пройшла акція протесту проти Північного Потоку-2. Відео

Зупинка будівництва трубопроводу Північний Потік 2 - це найефективніший інструмент, який Захід має, аби перешкодити хуліганським амбіціям і деструктивним діям Путіна – про це йдеться у листі канцлерці Німеччини Ангелі Меркель, який 30 квітня група американців українського походження передала через дипломатів Німецького посольства у Вашингтоні. В листі канцлерку просять вжити негайних заходів, аби повністю зупинити будівництва Північного Потоку 2. Дипломати звернення активістів, які вийшли на протест, пообіцяли передати